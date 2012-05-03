Протестувальників у Каїрі закидали камінням і обстріляли

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Єгипту.

За словами очевидців, група невідомих людей атакувала учасників безстрокової акції протесту біля будівлі Міноборони Єгипту. Нападники закидали демонстрантів камінням і пляшками із запалювальною сумішшю.

За даними медиків, двоє з п'яти загиблих померли від вогнепальних поранень у голову.

Каїрський район Аббасія, де знаходиться будівля Міністерства оборони, вже декілька днів залишається епіцентром зіткнень між прихильниками виключеного з президентської гонки ісламіста Хазема Салаха Абу Ісмаїла й невідомими молодими людьми.

У вівторок до протестів біля Міноборони приєдналися угрупування вболівальників єгипетської футбольної команди "Аль-Ахлі".

Головна вимога протестувальників - швидка передача влади від військових цивільному керівництву.