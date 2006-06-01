У США військовий вертоліт врізався в телевізійну вежу

У США зазнав катастрофи військовий вертоліт, який врізався в телевізійну вежу.

Як передає РІА «Новости», катастрофа сталася у четвер у південній частині штату Джорджія приблизно в 350 кілометрах від Атланти.

Відомо, що на борту вертольота перебувало п`ятеро військовослужбовців. Всі вони доставлені в госпіталь.

За даними Сі-Бі-Ес, четверо військовослужбовців загинули, один поранений.

Інші подробиці не повідомляються.