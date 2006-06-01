У США військовий вертоліт врізався в телевізійну вежу
18:39, 01 червня 2006Світ
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Четверо вояків загинули
У США зазнав катастрофи військовий вертоліт, який врізався в телевізійну вежу.
Як передає РІА «Новости», катастрофа сталася у четвер у південній частині штату Джорджія приблизно в 350 кілометрах від Атланти.
Відомо, що на борту вертольота перебувало п`ятеро військовослужбовців. Всі вони доставлені в госпіталь.
За даними Сі-Бі-Ес, четверо військовослужбовців загинули, один поранений.
Інші подробиці не повідомляються.
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