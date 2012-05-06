Прес-секретар Путіна порадив поліції діяти жорсткіше

Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу "Дождь" заявив, що поліція в зіткненнях з учасниками "Маршу мільйонів" діяла м'яко, і їй слід було діяти жорсткіше. Про це повідомляє Лента.ру. Пєсков також зазначив, що зіткнення були ініційовані провокаторами. "Їм потрібно було похуліганити, а для цього їм потрібні провокації", - заявив він.

Зіткнення учасників "Маршу мільйонів" з поліцією почалися в районі Большого Кам'яного мосту після того, як частина учасників ходи , які не змогли потрапити на Болотну площу, влаштували "сидячий страйк". Люди почали проявляти агресію щодо поліцейських, кидали в них каміння й пляшки.

Для розгону протестувальників поліція застосувала сльозогінний газ. У зіткненнях постраждали четверо поліцейських, вони отримали удари і різані поранення. Про потерпілих серед учасників акції точної інформації немає, проте в твіттері пишуть, що у багатьох серйозні травми, а саме переломи рук.