Російські опозиціонери Навальний і Удальцов отримали 15 діб арешту

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, відповідні рішення прийняті московськими судами. Опозиціонери заарештовані за статтею 19.3 КоАП РФ (непокора законним вимогам співробітника правоохоронних органів).

Зокрема, А.Навальний арештований за спробу провести минулої ночі несанкціоновану акцію біля метро «Барикадна», С.Удальцов - на Патріарших прудах.

Незгодні з третім президентським терміном Володимира Путіна з 6 травня щодня виходять на акції протесту. Остання масова акція опозиції пройшла 6 травня, в результаті зіткнень з поліцією було затримано понад 400 осіб.

Після цього, опозиціонери перейшли до «безстрокових народних гулянь» - прогулянок вулицями Москви з білою символікою, які також присікаються поліцією.

«З моменту інавгурації президента В.Путіна в Москві йде безстрокова акція протесту (багато хто називає її цивільної вахтою). Люди, що не визнають владу легітимною, виходять на московські площі і бульвари, щоб показати, що вони нікуди не поділися. Влада шахраїв і злодіїв в Росії як і раніше не є виразом народної волі, вона висить у повітрі і В.Путін залишається президентом тільки завдяки насильству і поліцейській субординації», - зазначають організатори.