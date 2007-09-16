Корвет «Луцьк» вирушить у Середземне море

Корвет ВМС України «Луцьк» 10 листопада вирушить у Середземне море для підготовки до участі в операції «Активні зусилля».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні командувач ВМС Збройних Сил України віце-адмірал Ігор ТЕНЮХ під час церемонії вручення відзнак Об`єднаного штабу НАТО екіпажу корвета «Тернопіль», який цього року протягом двох місяців виконував завдання антитерористичної операції НАТО «Активні зусилля», а також нагородження ракетників екіпажу «Придніпров’я» і особового складу ракетного дивізіону, які виконали випробовування ракет «Терміт» під час навчання «Артерія-2007».

Віце-адмірал, зокрема, зазначив, що корвет «Тернопіль», перебуваючи в складі кораблів НАТО, «виконав завдання на відмінно. Це є прикладом для усіх екіпажів кораблів у підготовці до майбутніх походів і підготовці до наступних «Активних зусиль». За його словами, сьогодні український флот готує до аналогічного походу у Середземне море корвет «Луцьк», який має туди вирушити, як планується, 10 листопада. Як додав І.ТЕНЮХ, «після корвету «Луцьк» ми готуємо до виходу для участі в операції «Активні зусилля» фрегат «Гетьман Сагайдачний».

На думку командувача, «виконання завдань корветом «Тернопіль» в Середземному морі дало дуже серйозний поштовх для подальшого розвитку міжнародного співробітництва ВМС України».

І.ТЕНЮХ також повідомив, що фрегат «Гетьман Сагайдачний», який зараз проходить плановий ремонт у місті Миколаєві, 15-20 жовтня переходить в рідну базу Севастополь для подальшої підготовки до «Активних зусиль». «Ось короткий, але дуже відповідальний і серйозний крок, який зробили в цілому Військово-Морські Сили України», - наголосив віце-адмірал.

В інтерв`ю журналістам І.ТЕНЮX відзначив, що успішні натурні випробовування під час навчання «Артерія-2007» ракет «Терміт» дали «змогу продовжити термін їх використання на 21 рік, тобто зараз ВМС України вже можуть кожен рік проводити ракетні стрільби”. “І, що найголовніше, ми вже маємо повну готовність корабля (корвету «Придніпров`я» - УНІАН), як з протиповітряної оборони, так і з нанесення ударів по берегових і по корабельних цілях», - наголосив віце-адмірал.