Ющенко: Україна та Євросоюз обговорюють створення єдиного авіаційного простору

Україна та Європейський Союз обговорюють питання створення єдиного авіаційного простору. Про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на громадсько-політичній акції “Народне віче”, що відбулася на центральному майдані у Львові.

Розповідаючи про підсумки самміту Україна – ЄС, Президент наголосив, що нині Україна має унікальні шанси інтеграції до Європи, починаючи від вступу до СОТ, створення зони вільної торгівлі з ЄС, підписання посиленої угоди, яка на переконання В.ЮЩЕНКА, в кінцевій меті має закріпити європейську перспективу України.

“Я запитую українське суспільство: коли ще так близько стояла Україна до європейського ідеалу?”, - зауважив Президент.

Глава держави наголосив на важливості продовження роботи щодо утвердження в нашій державі європейських цінностей в різних сферах життя, в тому числі і до європейських правил в політиці. “Це виклик, який залишається за нашою нацією, це іспити, які ми повинні з вами пройти”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він висловив переконання, що Україна буде європейською країною„ з єдиною державною українською мовою, з єдиною нацією, європейським курсом, з законом єдиним для всіх”.