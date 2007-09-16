Шварценеггер оголосив надзвичайну ситуацію в Каліфорнії

Сильні пожежі, що спалахнули в національному парку Сан-Бернардіно на півдні американського штату Каліфорнії, знищили 18 тисяч акрів лісу, п`ять тисяч чоловік евакуйовані, повідомляє агентство “Ассошиейтед Прес” з посиланням на представників протипожежної служби країни.

За попередніми даними, ніхто не постраждав. Сили пожежної служби примусово евакуювали жителів з довколишніх населених пунктів.

Вогонь вже знаходиться за півмилі від житлових будинків. З пожежею борються приблизно 630 пожежників за підтримки вертольота. Вогонь швидко розповсюджується, і впоратися з ним поки не вдається, оскільки сильний вітер, швидкість якого близько 32 кілометрів на годину, сприяє розповсюдженню полум`я.

Губернатор штату Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР ввів режим надзвичайної ситуації. Цей засіб дозволить використовувати пожежні частини з інших районів Каліфорнії, відзначає РІА «Новости».