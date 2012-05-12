Президент Молдови поскаржився Азарову на російських військових

На думку молдавського лідера, військова присутність Москви на Дністрі є недоцільною, передає прес-служба президента.



За словами політика, військова присутність РФ у зазначеному регіоні ускладнює переміщення молдавських громадян з обох берегів Дністра. Крім того, вона є дестабілізуючим фактором. Зокрема, про це свідчить інцидент, що стався 1 січні 2012 р., коли російським військовослужбовцем на мосту через Дністер був смертельно поранений громадянин Молдови Вадим Писар.



Раніше, нагадує РосБізнесКонсалтинг, з аналогічною заявою виступив і віце-прем'єр-міністр з реінтеграції Молдови Євген Карпов, який заявив, що офіційний Кишинів продовжує виступати за виведення військ і озброєнь Російської Федерації, вважаючи їх присутність в країні незаконним. За словами Є.Карпова, для перебування російських військ на території Молдови, зокрема, її Придністровського регіону, крім обмеженого миротворчого контингенту на Дністрі, немає ніяких законних підстав.



Президент Н.Тімофті подякував голові українського уряду за підтримку, яку Київ надає Кишиневу у вирішенні придністровського конфлікту. У свою чергу, М.Азаров заявив, що Україна зацікавлена ​​у врегулюванні придністровської проблеми, і країнам не потрібен конфлікт між їхніми кордонами.



Крім того, політики торкнулися і питань економічного співробітництва між країнами, позитивно оцінивши діяльність міжурядової Комісії з торговельно-економічного співробітництва. М.Азаров повідомив, що прийняв запрошення відвідати найближчим часом Кишинів з візитом.



