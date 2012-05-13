Землетрус у Таджикистані зруйнував десятки будинків
10:32, 13 травня 2012Світ
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Землетрус спровокував сходження зсуву.
|Магнітуда землетрусу становила 5,9. Фото з сайту wikipedia.org.
Про це повідомили ІТАР-ТАССв адміністрації району.
Жертв немає. Збитків завдано фермерським господарствам.
За уточненими даними таджицьких сейсмологів, магнітуда землетрусу становила 5,9. Підземні поштовхи відчули й жителі Душанбе.
Землетрус спровокував сходження зсуву. Під шаром породи поховано цілі стада великої рогатої худоби та інших свійських тварин, десятки легкових і вантажних автомобілів.
"Це лише попередні результати на основі оперативної інформації від керівників сільських управ і фермерських господарств, розміри лиха можуть бути набагато більшими після уточнення спеціально створеною комісією", - пояснив представник Гармської адміністрації.
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