Лагард не виключає можливості виходу Греції з єврозони

"Якщо зобов`язання по бюджету не будуть виконані, то буде необхідно провести перегляд, і це означає, або додаткове фінансування і додатковий час, або механізми, які забезпечать у такому разі упорядкований вихід із зони євро", - наводить її слова агентство РИА «Новости» з посиланням на Франс Прес.

Раніше більшість офіційних осіб, що представляють міжнародних кредиторів країни, говорили, що вихід Греції із зони обігу єдиної європейської валюти небажаний і неможливий, оскільки не розроблені механізми такого процесу.

Обговорення можливості відмови Греції від використання єдиної європейської валюти почалися з новою силою кілька днів тому, на тлі повідомлень про те, що грецьким політикам не вдається сформувати коаліційний уряд через розбіжності між партіями з питання жорстких заходів економії, які Греція проводить в обмін на пільгові кредити від ЄС і МВФ. Без цієї фінансової допомоги у країни не буде коштів для того, щоб розплатитися з кредиторами, і їй доведеться оголосити дефолт за суверенними борговими зобов`язаннями і вийти із єврозони.

Під вівторок адміністрація президента Греції Каролоса Папульяса повідомила, що в країні буде сформовано так званий "службовий" уряд. Відповідно до конституції Греції, він буде керувати країною протягом 30 днів до проведення нових виборів.

Лідер лівоцентристської партії ПАСОК Євангелос Венізелос також заявив у вівторок, що переговори про створення уряду зазнали невдачі, і "країна йде до нових виборів".

Між тим, вихід Греції з єврозони може сильно вдарити по стану фінансів решти країн, що використовують єдину європейську валюту. За оцінками німецького видання Wirtschaftswoche, такий розвиток ситуації обійдеться країнам єврозони в 276 мільярдів євро, а найбільшій економіці Європи - Німеччині - у 77 мільярдів євро.

Екс-міністр фінансів Франції Франсуа Баруан повідомив у вівторок, що для Франції збитки можуть скласти 50 мільярдів доларів.