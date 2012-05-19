Cуд: Ілля Яшин заарештований законно

Про це повідомляє РІА «Новости».

Таким чином, суд відхилив апеляційну скаргу його захисту.

За версією поліції, Яшин у складі групи громадян брав участь у несанкціонованій акції на Кудринській площі, виходив на проїжджу частину, заважаючи руху транспорту, вигукував антиурядові гасла. Коли його попросили припинити, він відбивався від силовиків, хапаючись за їх обмундирування, зриваючи нагрудні знаки, протидіючи ОМОНу, випливає з протоколу затримання.

Яшин в суді провину не визнавав, стверджував, що на Кудринській площі проходила мирна зустріч, яку перервали "люди, одягнені у форму співробітників правоохоронних органів", затримавши деяких присутніх там. У цей момент, за словами Яшина, зі столу, встановленого опозиціонерами в сквері, пропала картонна коробка, в якій було близько 250 000 рублів, зібраних на побутові потреби.

Цю ж версію підтвердили свідки захисту, допитані в суді.

У свою чергу правоохоронці, що затримували Яшина, розповіли суду про те, що за наказом голови оперативного штабу затримували тих із прийшлих на площу, хто вигукував гасла і перекривав рух.