Придністров`я просить допомоги у РФ, України, Євросоюзу, ОБСЄ та США

Придністров`я просить Росію, Україну, Євросоюз, ОБСЄ та США надати допомогу у зв`язку із засухою.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомив лідер Придністров`я Ігор СМИРНОВ на нараді уряду, на якій обговорювалася складна ситуація в економіці невизнаної республіки.

І.СМИРНОВ висловив стурбованість різким зростанням інфляції, що вийшла "за рамки прогнозів". За його словами, до початку серпня ціни в регіоні зросли на 15,81% при запланованій на 2007 рік інфляції в 10%. Найбільше подорожчали послуги і продовольство. Експерти уряду Придністров`я пояснюють зростання інфляції небувалою за останні півстоліття засухою, що викликала ажіотаж на продовольчих ринках Молдови й України. На їхню думку, негативну дію зіграв і введений минулого року Україною на прохання Молдови новий митний режим, який у Тирасполі розцінили як "економічну блокаду".

Раніше прем`єр-міністр Молдови Василь ТАРЛЄВ заявив, що готовий поділитися з Придністров`ям допомогою, яку надає потерпілій від засухи республіці міжнародне співтовариство, якщо офіційний Тирасполь попросить про це. Проте І.СМИРНОВ відмовився звернутися до Молдови.