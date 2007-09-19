Зять російського прем`єра відмовився бути міністром оборони

Прем`єр-міністр РФ Віктор Зубков представив президентові Росії пропозиції щодо структурі та кадрового складу уряду. "Я привіз президентові пропозиції щодо структури та персонального складу кабінету міністрів. Передав їх президентові. Була розмова, президент працює з документами", - сказав Зубков журналістам після закінчення своєї першої після призначення на посаду прем`єра зустрічі з президентом в сочинській резиденції голови держави Бочаров Ручей.

Раніше прем`єр заявив, що вважає за необхідне змінити структуру уряду і підвищити персональну відповідальність чиновників.

Кандидатури до складу нового уряду поки що не називаються, але відомо, що виконуючий обов`язки міністра оборони РФ Сердюков подав президентові рапорт про відставку, враховуючи родинні відносини з новим прем`єр-міністром - Сердюков одружений з донькою Зубкова.

РІА "Новости"