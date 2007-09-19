США перероблять 9 тонн збройового плутонію

Сполучені Штати мають намір переробити 9 тонн збройового плутонію, достатнього для спорядження більше 1 тис. ядерних зарядів, на ядерне паливо для мирних цілей, заявив міністр енергетики країни Семюель Бодман. Плутоній буде видобутий протягом найближчих кількох років із застарілих ядерних зарядів, передає Reuters. Свою заяву С.Бодман, зробив, виступаючи на прес-конференції з нагоди чергової сесії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у Відні.