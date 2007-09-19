Брати Чавес закриють приватні школи за відмову вивчати Маркса і Че Гевару

Президент Венесуели Уго Чавес пообіцяв закрити і націоналізувати всі приватні школи, які відмовляться ввести у себе нову освітню програму, повідомляє Associated Press.

За інформацією агентства, в чому полягають нововведення, точно не відомо, але відомо, що до програми студентів-медиків, крім біології і хімії, ввійшли вивчення "Капіталу" Карла Маркса, промов кубинського лідера Фіделя Кастро, а також біографій Ернесто Че Гевари і колумбійського повстанця Мануеля Маруланди.

На думку Чавеса, освіта, заснована на капіталістичних цінностях, руйнує свідомість молоді. Він заявив, що нова програма прищепить молодим людям "цінності співпраці і солідарності". Як зазначив брат президента, міністр освіти Венесуели Адам Чавес, головною метою впровадження нової системи є розвиток у молоді "критичного мислення".

У Венесуелі більше 160 університетів і коледжів, багато з яких незалежні від держави. Проте Чавес вважає, що держава має регулювати стан освіти, як це відбувається в багатьох інших країнах світу.

Лента.ру