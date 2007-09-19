Президента Франції звинувачують у квартирних махінаціях

Французькому президенту Ніколя Саркозі загрожує судове переслідування, пов`язане з покупкою квартири в 1997 р., коли Н.Саркозі був мером Нейі-сюр-Сена, передає НТВ. Прокуратора м. Нантер вивчає обставини його придбання десятирічної давнини. Поліція підозрює, що французький лідер скористався службовим становищем і отримав значну знижку. Нерухомість нібито куплено не за оголошену суму - офіційно стверджується, що це близько 900 тис. євро - а за ціну, удвічі меншу. Н.Саркозі продав минулого року цю квартиру вже з націнкою - майже за 2 млн євро.

РБК-Україна