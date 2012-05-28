Названо найбагатшу жінку в світі

Австралійці Джині Райнгарт 54 роки, вона успадкувала компанію з видобутку корисних копалин Hancock Prospecting, засновану багато років тому її батьком Ленгом Генкоком (1909-1992).

Джинуназванонайбагатшоюжінкоюсвітузі статком у29 мільярдів доларів, за версієющорічногорейтингу відBusiness Review Weekly.



АвстралійкапотіснилалідераминулогорокуКрістіУолтон -власницюмережісупермаркетівWal-Mart.



За інформацієюBRW, доходиHancockзаостаннійрікпотроїлися, завдяки тому,що компаніївдалосяукластикількавигіднихексклюзивнихконтрактів,ацінинакориснікопалинизросли.

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