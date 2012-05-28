Названо найбагатшу жінку в світі
00:24, 28 травня 2012Світ
2865 0
Австралійці Джині Райнгарт 54 роки, вона успадкувала компанію з видобутку корисних копалин Hancock Prospecting, засновану багато років тому її батьком Ленгом Генкоком (1909-1992).
Джинуназванонайбагатшоюжінкоюсвітузі статком у29 мільярдів доларів, за версієющорічногорейтингу відBusiness Review Weekly.
АвстралійкапотіснилалідераминулогорокуКрістіУолтон -власницюмережісупермаркетівWal-Mart.
За інформацієюBRW, доходиHancockзаостаннійрікпотроїлися, завдяки тому,що компаніївдалосяукластикількавигіднихексклюзивнихконтрактів,ацінинакориснікопалинизросли.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter