ВПС США створили командування для війн у кіберпросторі

Військово-повітряні сили США створили спеціальне командування для управління операціями в кіберпросторі, повідомляє AFP.

Як пояснив секретар ВПС США Майкл Вінн (Michael Wynne), необхідність у створенні нової структури була викликана активізацією дій ворожих США сил у кіберпросторі, зокрема - атаками хакерів з Китаю. США також звернули увагу на масовані атаки проти естонських урядових сайтів під час загострення конфлікту між Естонією і Росією.

Нова командна структура створена, як наголошується в повідомленні, "на тимчасових засадах".

Дислокуватися "кіберкомандування" поки що буде на авіабазі Барксдейл, в штаті Луїзіана.

ВПС США мають намір вести операції в кіберпросторі, як і у звичній сфері. Ці операції включатимуть протидію хакерам, захист інформації, а також атаки на військові комп`ютерні мережі противника, електронну протидію командним центрам і оборонним системам.

Ряд фахівців зазначають, що в перспективі електронні війни можуть торкнутися і цивільної сфери - зокрема, атак зазнаватимуть фінансові центри та загальногромадянські системи зв`язку з метою позбавити противника здатності керувати своїми діями.

Лента.ру