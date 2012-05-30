Вихід Греції з єврозони неминуче викличе її дефолт (звіт)

Про це йдеться у звіті найбільшого в Греції банку National Bank of Greece, повідомляє РІА «Новости».

Якщо Греція вийде з єврозони, дохід на душу населення знизиться на 55% в євро за рахунок падіння курсу національної валюти, який оцінюється в 65%, йдеться в доповіді. За рівнем ВВП на душу населення Греція відстане від ряду країн Східної Європи (Хорватія, Польща, Латвія) і виявиться в одній "лізі" з Туреччиною та Румунією.

Подальше падіння ВВП складе 22% додатково до скорочення економіки в 14% в період 2009-2011 року. Безробіття складе 34%, а інфляція на першому етапі складе 30% в рік і потім різко прискориться, прогнозують фахівці банку.

Крім того, припинення фінансування з-за кордону і вихід з єврозони призведуть до зростання держборгу до 373% ВВП, що неминуче викличе дефолт по 80% зовнішнього та внутрішнього боргу, який оцінюється в 394 млрд євро. Зокрема, Грецію чекає дефолт по випущених після реструктуризації її боргу перед приватними інвесторами облігаціях на 70 мільярдів євро. Країни ЄС втратять 125 млрд євро, МВФ - 22 млрд, ЄЦБ та інші центральні банки єврозони зіткнуться з прямими збитками на 47 мільярдів євро за грецькими облігаціями і ще на 130 млрд за іншими зобов'язаннями ЦБ Греції, вважають автори звіту.

При цьому виконання програми бюджетної стабілізації ЄС і МВФ теж не обіцяє Греції відновлення економіки. У разі якщо програма буде продовжуватися, як задумано, кумулятивне падіння ВВП до кінця 2013 року складе 19%, річне падіння ВВП перевищить 6%, безробіття зросте до 24%, а борг становитиме 148% ВВП, прогнозують в банку.

Греція бореться з перспективою дефолту і виходу з єврозони, якщо кредитори з ЄС і МВФ припинять фінансування економіки країни. Ситуація посилюється політичною невизначеністю: вибори 6 травня не дозволили сформувати уряд країни, і на 17 червня було призначено нове голосування. За перемогу на виборах борються правоцентристи, які виступають за дотримання кредитної угоди, і ліворадикали, які вимагають відмовитися від зобов'язань перед кредиторами. National Bank of Greece, що оприлюднив доповідь, показав збиток в 12,3 мільярда євро за 2011 рік, з них 10,75 мільярда за результатами списання грецького держборгу. У понеділок банк отримав від ЄС через грецький уряд 7,43 мільярда євро на рекапіталізацію.