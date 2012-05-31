Президентові Сирії дали останні 48 годин

Повстанці з "Вільної сирійської армії" (ВСА) висунули чинному президенту країни Башару Асаду 48-годинний ультиматум, повідомляє Reuters.

"Об'єднанекомандуванняВСАвСиріїоголошує,щодаєрежимовіостанні 48годин, щобвиконативимоги РадибезпекиООН.Післяопівдня1 червня мибудемовільні відбудь-якихзобов'язань ібудемозахищатимирнихжителів,їх будинки іміста", -заявиву розміщенійнасайтіYouTubeпредставникВСА.



ХочавмирномупланіООНє пунктпро невтручаннявсправиСиріїззовні, рядкраїн, зокрема, США,вжерозробляютьпланопераціївСирії, зауважуєЛента.ру.ЯкнаписалиЗМІ, 30 травняСША зсоюзникамивідпрацювализахопленнясирійськоїхімічної зброї.ФранцузькийпрезидентФрансуаОлландне виключиввійськовоїопераціївСиріївразі їїпідтримкиРБООН.



ПротивійськовоговтручаннявсправиСиріївиступаютьРосія іКитай.Цікраїни вжедвічіблокувалирезолюціюРБООН, непогодившисьз їїпроектом.

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