Росархів опублікує матеріали про українських націоналістів, голод і Власова

Про це сказав глава Росархіву Андрій Артізов на лекції "Польща-Росія. Взаємний портрет" у Варшаві, передає РІА «Новости».

"Ці збірники будуть опубліковані в річницю початку Великої Вітчизняної війни", - сказав він.

За словами Артізова, збірники допомагають у розумінні проблематики колабораціонізму і національно-визвольних рухів.

Збірники документів періоду Другої світової війни називаються "Українські націоналістичні організації в 1939-1945 роках" та "Російські колабораціоністи - Російська визвольна армія генерала Власова". Один з томів останнього збірника буде містити матеріали слідчої справи генерала. Також до збірки включені документи з німецьких і польських архівів, перекладені польською мовою.

Також готується до випуску фундаментальний архівний збірник "Голод в СРСР в 1929-1934" та збірник матеріалів про економіку країн Балтії в радянський період.

Артізов також повідомив, що регулярно буде поповнюватися колекція документів, доступна громадянам через інтернет.

Найближчим часом планується опублікувати в інтернеті колекції документів радянської епохи, в тому числі документів Комінтерну і архів документів Сталіна.