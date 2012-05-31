У Сіетлі чоловік влаштував стрілянину в кафе: є жертви

У Сіетлі чоловік відкрив вогонь по відвідувачах кафе. Є загиблі і постраждалі.

За деякими даними, той, хто стріляв, наклав на себе руки, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Жертвами стрільця стали троє людей. Двоє чоловіків від одержаних ран померли відразу, ще одна жінка померла в лікарні. Госпіталізовані, за даними ЗМІ, ще двоє, обидва у важкому стані.

Напад на відвідувачів кафе, яке розташоване в кампусі Вашингтонського університету, сталося близько 11.00 за місцевим часом.

Як пише преса, в заклад зайшов чоловік приблизно 30 років і відразу ж відкрив стрілянину. Через кілька хвилин злочинець зник. За деякими даними, незабаром після цього він скоїв ще одне вбивство – від його рук неподалік центру міста загинула жінка. Стрілець поїхав на її автомобілі. Автомобіль незабаром знайшли, проте нападнику знову вдалося втекти від поліції.

У результаті один з патрулів виявив людину, чиї прикмети співпадали з орієнтуванням. Коли поліцейські намагалися наблизитися до нього, він дістав пістолет і вистрілив собі в голову.

Офіційного підтвердження смерті нападника поки що немає. За однією з версій, він вижив і знаходиться в лікарні.