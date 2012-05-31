У Казахстані стався землетрус магнітудою 5,7

На сході Казахстану сьогодні стався землетрус магнітудою 5,7. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на Геологічну службу США.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився за 148 км від найбільшого міста країни Алмати. Осередок землетрусу залягав на глибині 25 км.

Інформації про жертви і руйнування не надходило.