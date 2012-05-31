У Казахстані стався землетрус магнітудою 5,7
08:59, 31 травня 2012Світ
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Осередок землетрусу залягав на глибині 25 км.
Казахстан струсив землетрус
На сході Казахстану сьогодні стався землетрус магнітудою 5,7. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на Геологічну службу США.
Епіцентр підземних поштовхів знаходився за 148 км від найбільшого міста країни Алмати. Осередок землетрусу залягав на глибині 25 км.
Інформації про жертви і руйнування не надходило.
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