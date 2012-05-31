Путіна в Мінську послали (фото)

31 травня білоруські націонал-більшовики вивісили на мосту, розташованому на підступах до Мінська, розтяжку «Путін, пішов на х..!». При цьому, це гасло дуже гармонійно розташувалося поряд із офіційним транспарантом, що вітає російського правителя, відзначає Хартія-97.

Нагадаємо, що поїздка до Мінська - перший державний візит Путіна на посаді президента РФ.