Путіна в Мінську послали (фото)
12:17, 31 травня 2012Світ
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Напередодні візиту президента Росії Володимира Путіна на шляху з аеропорту «Мінськ-2» з'явилася розтяжка з нецензурними словами.
Не всі в Мінську раді бачити Путіна.. Фото з сайту Хартія 97
31 травня білоруські націонал-більшовики вивісили на мосту, розташованому на підступах до Мінська, розтяжку «Путін, пішов на х..!». При цьому, це гасло дуже гармонійно розташувалося поряд із офіційним транспарантом, що вітає російського правителя, відзначає Хартія-97.
Нагадаємо, що поїздка до Мінська - перший державний візит Путіна на посаді президента РФ.
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