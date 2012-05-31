Китайцям поставили завдання - народити дівчаток до кінця п'ятирічки

Таке завдання, як повідомляє агентство "Сіньхуа", висунуто на Всекитайській робочій нараді щодо боротьби зі статевою диспропорцією у чисельності новонароджених у КНР. Її учасники розглянули заходи з виправлення ситуації, що створилася зараз, коли на 100 новонароджених дівчаток припадає 120-130 новонароджених хлопчиків. У разі збереження такої тенденції, повідомила Академія суспільних наук КНР, до 2020 року в Китаї 24 мільйони чоловіків не зможуть знайти наречених і створити сім'ю.

Як передає ІТАР-ТАСС, через проведення політики обмеження народжуваності у Китаї виник дефіцит новонароджених дівчаток. Родини, яким дозволено народити лише одну дитину, роблять свій вибір на користь хлопчиків. Від дівчаток позбавляються за допомогою абортів, а у разі їх народження батьки здають дочок до притулку або кидають на вулиці. Число таких випадків в Китаї зростає, і в результаті щороку через аборти близько мільйона дівчаток не народжуються, а десятки тисяч – викинуті на вулиці.

Начальник державного комітету з демографічної політики і планового дітородіння Ван Ся, яка виступила на Всекитайській нараді з подолання ґендерної диспропорції, висунула завдання знизити диспропорцію між хлопчиками і дівчатками до 2015 року до співвідношення 115 до 100. Для цього вона запропонувала посилити пропаганду серед населення сучасних поглядів на шлюб, сім'ю і дітей, активізувати боротьбу з порушеннями діючої в Китаї заборони на визначення статі майбутньої дитини, а також з випадками штучного переривання вагітності.