Китайську сім'ю за народження дитини оштрафували на $200 тисяч

Рекордно суворе покарання за порушення державної політики народжуваності спіткало сімейну пару в місті Жуйань провінції Чжецзян на сході КНР, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на газету "Шанхай Дейлі".

Успішні підприємці, які володіють цілим рядом компаній, маючи сина 1995 року народження, в лютому цього року стали батьками вдруге. Однак, поява на світ доньки не залишилася непоміченою місцевою владою, які і стягнули штраф в розмірі 1,3 мільйона юанів (205 тисяч доларів).

Як відзначає видання, місто Жуйань, що відноситься до міського округу Веньчжоу, по праву вважається одним з найбагатших районів Китаю. Традиційно місцеві жителі сильні своєю підприємницькою діяльністю і мають більш високі, ніж в цілому по країні, заробітки. Як наслідок, і платити за порушення існуючих правил їм доводиться більше. Згідно з існуючими нормами, штраф за народження другої дитини вираховується в розмірі від чотирьох до восьми середніх річних доходів жителів регіону, де відбувається порушення. Тому саме фінансова спроможність жителів Жуйань робить місто рекордсменом за розміром подібних штрафів.

У квітні минулого року, уточнює видання, інша пара з цього містечка була оштрафована на 1,25 мільйона юанів за народження другої дитини.

Разом з тим, за даними місцевих ЗМІ, високі виплати не зупиняють місцевих жителів. Половина сімейних пар Веньчжоу, зазначає газета, може "похвалитися" наявністю двох дітей.

Політика "одна сім'я - одна дитина" реалізується в КНР з 1980-х років для контролю росту числа населення країни. Незважаючи на те, що вже зараз починають виникати складнощі в демографічній ситуації і спостерігається стрімке старіння населення, влада поки не має наміру відмовлятися від поточної демографічної політики.

Разом з тим, періодично в діючий регламент вносяться різні уточнення. Так, на сьогоднішній день у ряді міст країни мати другу дитину дозволено парам, в яких кожен з молодих батьків є єдиною дитиною в сім'ї. В деяких сільських районах дозволяється народити другу дитину сім'ям, де першою народилася дівчинка.

Інші сім’ї , які бажають народити другу дитину, всупереч правилам йдуть на різні хитрощі.

Серед найпопулярніших способів обійти китайську демографічну політику і не платити високі штрафи - народження другої дитини в Гонконгу або за кордоном, що дає можливість не давати новонародженому китайське громадянство. Є й такі, хто оформлює народження дитини як усиновлення, що теж дає можливість ухилитись від виплати великого штрафу.

Згідно проведеному у 2011 році перепису населення, в Китаї на сьогоднішній день проживає 1 мільярд 341 мільйон осіб.