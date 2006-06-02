У Росії під час пожежі важко постраждали 5 жителів Закарпаття

28 травня у Волховському районі Ленінградської області Росії під час пожежі важко постраждали 5 громадян України - жителів Закарпаття, які прибули до Росії з метою працевлаштування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, усіх постраждалих було госпіталізовано до залізничної та районної лікарень м.Волхов, причому трьох з них – з огляду на високий (до 60%) ступінь опіків – до відділень реанімації.

За висновками лікарів, троє громадян потребують тривалого та коштовного лікування у спеціалізованій установі, а їх транспортування в Україну можливо здійснити лише за допомогою санітарної авіації.

У цьому зв’язку МЗС звернулося до Міністерства охорони здоров’я з проханням розмістити постраждалих в одному з опікових центрів України, а до Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій – з проханням перевезти їх спеціальним літаком.

1 червня Головним координаційним центром аварійно-рятувальних та пошукових робіт МНС України було організовано спеціальний рейс, який вилетів до Санкт-Петербурга, куди було доставлено трьох постраждалих українців.

Сьогодні о 1.35 за київським часом спецлітак МНС прибув до аеропорту “Бориспіль”, а о 2.40 постраждалих прийняв Київський опіковий центр.