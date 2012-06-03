Асад: Сирія на порозі війни
Президент Сирії заявив, що зовнішні сили розв'язали проти країни війну.
Президент Сирії Башар Асад заявив, що країна знаходиться на порозі «реальної війни, яку нав'язують зовнішні сили», повідомляє Reuters.
Президент у зверненні до парламенту спростував повідомлення про те, що урядові війська винні в загибелі мирних громадян у місті Хула в провінції Хомс, де півтора тижні тому було вбито 116 людей, зокрема 30 дітей.
Також Асад підкреслив, що Сирія як і раніше готова до політичного діалогу зі всіма силами, які не закликають до іноземної інтервенції.
Спецпосланець ООН і Ліги арабських держав Кофі Аннан напередодні також заявив, що громадянський конфлікт у Сирії може перерости в «тотальну війну з сектантським підтекстом».
Масове вбивство жителів Хули викликало різку реакцію з боку багатьох країн. У вівторок Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія і Франція вислали в зв'язку в цими подіями сірійських дипломатів зі своїх країн.