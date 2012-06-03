Асад: Сирія на порозі війни

Президент Сирії Башар Асад заявив, що країна знаходиться на порозі «реальної війни, яку нав'язують зовнішні сили», повідомляє Reuters.

Президент у зверненні до парламенту спростував повідомлення про те, що урядові війська винні в загибелі мирних громадян у місті Хула в провінції Хомс, де півтора тижні тому було вбито 116 людей, зокрема 30 дітей.

Також Асад підкреслив, що Сирія як і раніше готова до політичного діалогу зі всіма силами, які не закликають до іноземної інтервенції.

Спецпосланець ООН і Ліги арабських держав Кофі Аннан напередодні також заявив, що громадянський конфлікт у Сирії може перерости в «тотальну війну з сектантським підтекстом».

Масове вбивство жителів Хули викликало різку реакцію з боку багатьох країн. У вівторок Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія і Франція вислали в зв'язку в цими подіями сірійських дипломатів зі своїх країн.

«Газета.Ru»