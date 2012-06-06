НАТО вважає російські ракети марним витрачанням грошей
22:44, 06 червня 2012Світ
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Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен знову заявив, що розміщення тактичних ракетних комплексів біля кордонів НАТО буде марною тратою коштів з боку РФ.
"Це дійсно порожня трата грошей... бо НАТО - не противник Росії. Тому абсолютно абсурдно витрачати гроші на розміщення наступальних озброєнь, спрямованих проти нас", - сказав А.Фог Расмуссен під час відеомосту Москва-Брюссель, передає РІА «Новости».
Він зазначив, що ці кошти можна направити на вирішення інших питань і завдань, в тому числі соціального характеру.
Якповідомлялося, Москвазаявляла,що в разі розміщення американської системи ПРО в Європі можерозміститиоперативно-тактичніракетнікомплекси "Іскандер" вКалінінградськійобласті.
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