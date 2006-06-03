Сотні постраждалих від землетрусу отруїлися ”гуманітарною допомогою”
09:23, 03 червня 2006Світ
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Їжу роздавав невідомий, якого розшукують
Сотні постраждалих від землетрусу на острові Ява отруїлися гуманітарною допомогою і були госпіталізовані.
Як повідомила індонезійська поліція, отруєння зафіксовано в п`яти районах. У людей після вживання рису спостерігалося запаморочення і сильні болі в животі. Повідомляється, що машини «швидкої допомоги» доставили до лікарень більш як 200 людей.
За словами очевидців, їжу роздавала невідомий хлопець, затримати якого поки що не вдалося, відзначає радіостанція «Эхо Москвы».
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