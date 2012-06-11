Собчак певна, що її «обшукали і пограбували», аби вона не пішла на мітинг

Про це К.Собчак написала в своєму Twitter.

«О 8 ранку вдерлися люди, не давали мені вдягнутися, пограбували квартиру, принижували. Мій річний дохід більше 2 млн. Я не маю права зберігати вдома гроші, якщо не довіряю банкам?», - написала К.Собчак, коментуючи повідомлення про вилучення з її квартири 1,5 млн євро.

Вона назвала найбільш неприємним, що «цілком беззаконно до тебе можуть вдертися, просто пограбувати і насміхатися над твоїми особистими листами».

Також К.Собчак повідомила, що завтра на 11.00 її викликали в Слідчий комітет РФ. «І звичайно, на допит у справі про організацію безпорядків викликали на 11 ранку завтра, щоб, не доведи Господи, не пішла о 12 на мітинг», - зазначила вона.

За інформацією російських опозиціонерів Олексія Навального, Іллі Яшина і Сергія Удальцова, з їхніх квартир слідчі вилучили комп'ютерні системні блоки, компакт-диски, флеш-карти, прапори і різну документацію.