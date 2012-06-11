У Москві обшукали квартиру Ксенії Собчак

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«Необхідність проведення обшуків виникла у слідства в рамках кримінальної справи за фактом масових заворушень і застосування насильства до представників влади після затримання й допитів ряду учасників масових заворушень», - йдеться в повідомленні.

Офіційний представник Слідчого комітету Володимир Маркін підкреслив, що слідчі дії проводяться у суворій відповідності до норм кримінально-процесуального права, на підставі судових рішень, за участю понятих.

За його словами, заяви про те, що адвокатів нібито не допускають до своїх клієнтів, не відповідають дійсності, оскільки до опозиціонера Олексія Навального в ході проведення слідчої дії адвокат був допущений відразу після того, як він представив слідчому своє посвідчення і ордер на представлення інтересів клієнта у справі. Від інших фігурантів заяв на допуск адвокатів поки не надходило, але якщо вони надійдуть, то будуть розглянуті слідством негайно.

В.Маркін повідомив, що всього слідство планує сьогодні провести більше десяти обшуків на різних об`єктах. Особи, в яких проведено обшуки, викликані для проведення слідчих дій у Слідчий комітет 12 червня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 червня, слідчі обшукали місця проживання російських опозиціонерів О.Навального, Сергія і Анастасії Удальцових, Іллі Яшина та інших.

Остання масова акція опозиції пройшла 6 травня напередодні інавгурації Президента РФ Володимира Путіна й закінчилася затриманням у Москві близько 400 осіб.

На завтра, 12 червня, в День Росії, в Москві заплановано проведення нового Маршу мільйонів «За чесну й легітимну владу!».