Кубинцям показали Фіделя Кастро, який стоїть (фото)
Знімок зроблений 20 вересня
|Фото Reuters
На знімку, опублікованому на першій смузі газети Juventud Rebelde, бадьорий Кастро, який помітно набрав ваги, одягнений у спортивний костюм, тисне руку анголському лідерові. Кастро і душ Сантуш сфотографовані стоячи. Фотографія зроблена 20 вересня.
З літа 2006 року, коли Кастро був госпіталізований, це перша фотографія або відеозапис, на якому кубинський лідер показаний на ногах, а не сидячи, чи напівлежачи в ліжку. Під час годинного телеінтерв`ю, що вийшло в ефір 21 вересня, нагадує агентство, Кастро сидів.
Фідель Кастро з кінця липня 2006 року, коли йому була зроблена операція, не з`являється на публіці. Виконуючим обов`язки глави країни весь цей час є його брат Рауль.
Після операції кубинські ЗМІ кілька разів публікували фотографії Кастро в лікарні, де його відвідував президент Венесуели Уго Чавес. На цих знімках Кастро виглядав дуже схудлим і напівлежав на лікарняному ліжку. Це дало привід західним ЗМІ припустити, що кубинський лідер знаходиться при смерті.