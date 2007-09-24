Кубинцям показали Фіделя Кастро, який стоїть (фото)

Власті Куби в неділю оприлюднили фотографію зустрічі лідера країни Фіделя Кастро з президентом Анголи Жозе Едуарду душ Сантушем (Jose Eduardo Dos Santos), повідомляє AP.

На знімку, опублікованому на першій смузі газети Juventud Rebelde, бадьорий Кастро, який помітно набрав ваги, одягнений у спортивний костюм, тисне руку анголському лідерові. Кастро і душ Сантуш сфотографовані стоячи. Фотографія зроблена 20 вересня.

З літа 2006 року, коли Кастро був госпіталізований, це перша фотографія або відеозапис, на якому кубинський лідер показаний на ногах, а не сидячи, чи напівлежачи в ліжку. Під час годинного телеінтерв`ю, що вийшло в ефір 21 вересня, нагадує агентство, Кастро сидів.

Фідель Кастро з кінця липня 2006 року, коли йому була зроблена операція, не з`являється на публіці. Виконуючим обов`язки глави країни весь цей час є його брат Рауль.

Після операції кубинські ЗМІ кілька разів публікували фотографії Кастро в лікарні, де його відвідував президент Венесуели Уго Чавес. На цих знімках Кастро виглядав дуже схудлим і напівлежав на лікарняному ліжку. Це дало привід західним ЗМІ припустити, що кубинський лідер знаходиться при смерті.

Лента.ру