Вибори не становлять загрози для відносин України й Росії

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК і міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій ЛАВРОВ переконані, що партнерські відносини між країнами розвиватимуться позитивно, незважаючи на внутрішньодержавні зміни.

Як повідомив керівник прес-служби МЗС України Андрій ДЕЩИЦЯ, зустріч відбулася у м. Нью-Йорк в рамках роботи 62-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

У ході зустрічі міністри обмінялися думками щодо внутрішньополітичної ситуації в Україні та в Російській Федерації в контексті позачергових виборів до Верховної Ради України та формування нового уряду в Росії. Сторони висловили переконання, що традиційно дружні та стратегічно-партнерські стосунки між двома країнами розвиватимуться в позитивному руслі, незважаючи на внутрішньодержавні зміни.

Під час зустрічі А.ЯЦЕНЮК та С.ЛАВРОВ також обговорили окремі питання двосторонніх відносин, зокрема, міжрегіональне співробітництво та підготовку до проведення зустрічі міністрів закордонних справ двох країн та керівників регіонів у жовтні ц.р.

Крім того, сторони обговорили питання підготовки до проведення другого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії та підписання Плану дій Україна-Росія на 2007-2008 роки після парламентських виборів в Україні.

Глави зовнішньополітичних відомств України і Росії обговорили також питання регіональної і світової безпеки та домовилися продовжити практику проведення відповідних двосторонніх консультацій з цих проблем.