Володимир Путін оголосив склад нового уряду Росії

Увечері у понеділок Президент Росії Володимир ПУТІН оголосив імена членів уряду нещодавно затвердженого прем`єр-міністра Росії Віктора ЗУБКОВА.

Як передає РІА Новости, кервником Міністерства охорони здоров’я та соціального розвитку замість Михайла ЗУРАБОВА призначена Тетяна ГОЛІКОВА.

Олексій КУДРІН не тільки зберіг пост глави Міністерства фінансів, а й призначений віце-прем`єр-міністром. Дмитро КОЗАК змінив Володимира ЯКОВЛЄВА на посту міністра регіонального розвитку, а замість Германа ГРЕФА Міністерство економіки та розвитку очолить Ельвіра НАБІУЛЛІНА, повідомляє агентство.

Свої посади в уряді зберегли перші віце-прем`єр-міністри уряду РФ Сергій ІВАНОВ і Дмитро МЕДВЕДЄВ, заступники голови уряду РФ Олександр ЖУКОВ і Сергій НАРИШКІН, глава МВС Рашид НУРГАЛІЄВ, глава МНС Сергій ШОЙГУ, глава МЗС Сергій ЛАВРОВ, міністр інформаційних технологій і зв`язку Леонід РЕЙМАН, міністр культури і масових комунікацій Олександр СОКОЛОВ, міністр освіти і науки Андрій ФУРСЕНКО, міністр природних ресурсів Юрій ТРУТНЄВ, міністр промисловості та енергетики Віктор ХРИСТЕНКО, міністр сільського господарства Олексій ГОРДЄЄВ, міністр транспорту Ігор ЛЕВІТІН, міністр юстиції Володимир УСТІНОВ і перший заступник голови Військово-промислової комісії при уряді РФ - міністр РФ Владислав ПУТІЛІН.

Крім того, стало відомо, що в уряді з`являться два нові комітети - по молоді і по рибальству.