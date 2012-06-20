Кандидат у президенти США обіцяє жорсткішу політику щодо Росії

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Мітт Ромні схарактеризував РФ як "геополітичного супротивника" і наголосив, що Москва проводить курс, який "повністю протилежний" політиці США.

"Країна,яканаміжнароднійареніпостійностає нанашомушляху -це Росія.Звісно,мине вороги, ми неведемобойовідії однепроти одного,і цене"холоднавійна ",але не вартосумніватися,що Росія- нашгеополітичнийсупротивник",-цитуєповідомленняРосБізнесКонсалтинг.



"Буловеликою помилкоюздатисвоїпозиції ідозволити Росіїотримати те,щовонимають зараз.Президент (Обама)проявивнадмірнунаївність,переставшиправильнооцінюватисили", -додаввінкоментуючи,на його думку, занадтом'якуполітикуСША повідношеннюдо Росії.

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