Заарештували білоруського журналіста Андрія Почобута

Щодо гродненського журналіста Андрія Почобута порушили кримінальну справу нібито за його публікації на опозиційних сайтах charter97.org і «Білоруський партизан».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба «Білоруської асоціації журналістів».

За інформацією «БАЖ» журналіста заарештували в його будинку.

«У будинку провели обшук. Конфіскували комп'ютери. А.Почобут відмовився відповідати на запитання. Його відвезли до гродненської в'язниці», - розповіли у «БАЖ».