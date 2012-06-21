Заарештували білоруського журналіста Андрія Почобута
19:20, 21 червня 2012Світ
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У Білорусі за публікації на опозиційних сайтах заарештовано журналіста Андрія Почобута.
Андрія Почобута заарештували вдома
Щодо гродненського журналіста Андрія Почобута порушили кримінальну справу нібито за його публікації на опозиційних сайтах charter97.org і «Білоруський партизан».
Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба «Білоруської асоціації журналістів».
За інформацією «БАЖ» журналіста заарештували в його будинку.
«У будинку провели обшук. Конфіскували комп'ютери. А.Почобут відмовився відповідати на запитання. Його відвезли до гродненської в'язниці», - розповіли у «БАЖ».
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