Туреччина може «відреагувати» на можливу загрозу з боку Сирії

Про це повідомляє РІА «Новости».

"Ця атака в міжнародному повітряному просторі, яка могла призвести до загибелі двох турецьких пілотів, є ворожим актом з боку сирійської влади, який загрожує національній безпеці Туреччини", - цитує агентство, надіслане до ООН послання.

Крім того, на думку Анкари, інцидент створив серйозну загрозу для світу і безпеки в регіоні.

Агентство зауважує, що, незважаючи на зазначені загрози, Туреччина не вимагає від Радбезу жодних негайних дій.

Уряд Туреччини на засіданні, що відбулося у понеділок, обговорив ситуацію у зв'язку з НП і заходи, яких Анкара має намір вжити проти Сирії.

Віце-прем'єр Бюлент Аринч заявив, що Туреччина залишає за собою право скористатися всіма нормами міжнародного права для відстоювання своєї правоти. Він також додав, що уряд протягом одного-двух днів розгляне питання про можливе припинення поставок до Сирії електроенергії. За його словами, поки що поставки електрики не припинялися через гуманітарні міркування, оскільки цей крок насамперед ударить по цивільному населенню Сирії.

Розвідувальний літак ВПС Туреччини RF-4E, що вилетів минулої п'ятниці з авіабази "Ерхач" у провінції Малатья на південному сході країни, зник з екранів радарів у повітряному просторі Середземного моря на південний схід від прикордонної із Сирією провінції Хатай через півтори години після зльоту. Сирія заявила, що збила турецький літак над своїми територіальними водами після його вторгнення в її повітряний простір. Сирійське інформаційне агентство САНУ опублікувало карту з маршрутом польоту літака, згідно з якою перед тим, як увійти у повітряний простір Сирії, RF-4E зробив коло і був збитий поблизу сирійського узбережжя.

Голова МЗС Туреччини Ахмет Давутоглу заявив, що літак було збито в міжнародному повітряному просторі, а його уламки впали в територіальні води Сирії. За словами турецького міністра, літак здійснював "тестовий і навчальний політ за контролем функціонування національного радара, і його дії не були спрямовані проти Сирії".

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішньому засіданні Ради, скликаному на прохання Туреччини, альянс засудив знищення турецького літака Сирією.