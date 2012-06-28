Лавров: Росія не підтримає зовнішнього втручання у Сирію
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заперечив сьогодні повідомлення, що його країна підтримує план переходу влади в Сирії, що передбачав би заклик до відставки Башара аль-Асада і створення там уряду національного примирення.
Лавров повторив позицію Москви, що Росія не підтримає жодного зовнішнього втручання у справи Сирії, а зустріч, що її скликає міжнародний представник Кофі Аннан, не має наперед визначати зміст внутрішнього сирійського діалогу, пише Радіо Свобода.
Учора неназваний урядовець США заявляв, що представник ООН і Ліги арабських держав у Сирії Кофі Аннан уже запевнив Вашингтон, що Москва напередодні схвалила план переходу влади в Сирії, з яким згодні інші учасники зустрічі.
Учора ж Кофі Аннан підтвердив, що міжнародний саміт щодо Сирії на рівні глав МЗС має відбутися післязавтра в Женеві.
Росія вже не раз заявляла, що виступатиме проти будь-яких спроб чинити тиск на свого союзника Асада, щоб він пішов у відставку.