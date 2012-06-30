У Білорусі випустили з СІЗО польського журналіста

Про це, як передає "Хартія '97", сам журналіст розповів в ефірі білоруського радіо "Свобода".

А.Почобута затримали 21 червня в його квартирі. Приводом для порушення кримінальної справи стали статті журналіста на сайтах "Хартія '97" і "Білоруський партизан". У них йшлося зокрема про сумнівність вироків, винесених засудженим і страченим за теракт в мінському метро Дмитру Коновалову і Владиславу Ковальову.

Біля полудня 30 червня, в останній - десятий - день перебування в СІЗО А.Почобуту пред'явили офіційні звинувачення за частиною 2 статті 367 КК Білорусії (наклеп на президента). Максимальне покарання за цією статтею - 5 років тюремного ув’язнення.

27 червня Amnesty International визнала А.Почобута в'язнем совісті. Правозахисники і дипломати з різних країн назвали затримання журналіста політично мотивованим і знову звернули увагу на ситуацію з правами людини в Білорусі.

У 2011 році польського журналіста вже судили за наклеп на адресу президента. Суд в Гродно визнав його винним і засудив до 3 років позбавлення волі умовно. А.Почобут винним себе не визнав, заявивши, що він не обмовляв, а різко критикував дії О.Лукашенка.