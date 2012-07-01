В Іспанії пожежа знищила вже понад 50 тисяч га лісу: людей евакуюють

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Центр з координації дій у надзвичайній ситуації Іспанії, на боротьбу з найбільшою пожежею кинуто 2 тисячі пожежників і волонтерів. У гасінні вогню задіяно 30 вертольотів і літаків.

Пожежі присвоєно найвищий ступінь небезпеки. Припинено рух на 9 автострадах, що зв`язують центральну частину країни із середземноморським узбережжям.

За попередніми даними, вогнем знищено десятки будинків.

Незважаючи на надзвичайні заходи, що вживаються, пожежникам поки що не вдалося узяти під контроль вогнища займання через сильний вітер, сильну спеку і обмежену видимість.

Затримано двох місцевих жителів, яких підозрюють у тому, що вони стали винуватцями лісової пожежі через необережне поводження з вогнем.