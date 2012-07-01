В Іспанії пожежа знищила вже понад 50 тисяч га лісу: людей евакуюють
13:40, 01 липня 2012Світ
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Лісова пожежа, що бушує вже третю добу в іспанській провінції Валенсія, знищила понад 50 тисяч гектарів лісу, з небезпечної зони евакуйовані 1,7 тис. осіб.
|Пожежі присвоєно найвищий ступінь небезпеки
Пожежі присвоєно найвищий ступінь небезпеки. Припинено рух на 9 автострадах, що зв`язують центральну частину країни із середземноморським узбережжям.
За попередніми даними, вогнем знищено десятки будинків.
Незважаючи на надзвичайні заходи, що вживаються, пожежникам поки що не вдалося узяти під контроль вогнища займання через сильний вітер, сильну спеку і обмежену видимість.
Затримано двох місцевих жителів, яких підозрюють у тому, що вони стали винуватцями лісової пожежі через необережне поводження з вогнем.
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