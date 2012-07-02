Правляча партія неабияк розчарувала мексиканців

03:14, 02 липня 2012
Світ
756 0

На президентських виборах в Мексиці, за попередніми результатами, перемагає Енріке Пенья Ньєто, кандидат від Інституційно-революційної партії.

Дванадцятьроків тому цяпартія, яка беззмінноправилаМексикоюбільше 70років, втратилавладу.Іосьочікується "камбек": за данимиекзит-полів, кандидатІРПнабирає від39%до 42,7%голосів.Другийтурмексиканськимзаконодавством непередбачений.

ОсновнісуперникиПеньїНьєто- представницяправлячоїниніПартіїнаціональної діїХосефінаМота(22,1-25,7%) і колишніймермістаМехікоАндресМануельЛопесОбрадор, який представляєПартіюдемократичноїреволюції (30,8-34,4%).

МеромМехіко,за тимиж даними, стаєпредставниккоаліціїлівихсилМігельАнхельМансера, колишнійгенеральнийпрокурорМехіко.Вінотримує близько60%голосів.

Головноютемоюпередвиборноїкампанії булаборотьба знаркобізнесомі нормалізаціястановища збезпекоювкраїні.

За останній час нинішній президентФеліпеКальдерон, представникПартіїнаціональної дії, позбувсяпідтримкивиборців через розгулнасильствавкраїні.Протиборствоміжнаркокартелямивостаннірокипризвелодозагибелі більше50 тисячмексиканців, зауважуєРадіоСвобода.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter