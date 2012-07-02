Сирійська опозиція не приймає запропонованого плану виходу з кризи

Представники сирійської опозиції відкидають рішення конференції з Сирії, що пройшла в Женеві, не бажаючи сідати за стіл переговорів з президентом Башаром Асадом.

Про цеповідомляєРІА "Новости"зпосиланнямнаАссошіейтедПрес. Засловамиопозиціонерів,хочазапропонованийпландій іміститьдеякі "позитивніелементи", вцілому віннеприйнятний,оскільки передбачаєучастьправлячоїпартіїу вирішенні конфлікту.Крімтого,опозицію невлаштовує, щоплан невстановлюєконкретнихтермініврозв'язання кризи.



"Ми неможемосказати, що ...(назустрічі)був досягнутийякий-небудьпозитивнийрезультат", -заявив одинз представниківопозиції. "Групадій" з урегулюванняконфліктувСиріїнасвоїй першійміністерській зустрічівЖеневівсуботувизначилакерівніпринципиполітичнихзмін у ційарабській країні, яказ березня 2011 рокуохопленазіткненнями,що переросливзбройнуборотьбувладиз опозицією.ЗаданимиООН, загальнечисложертвконфліктуперевищило12 тисячосіб, близько230 тисячсталибіженцями, близько мільйоналюдей потребуютьгуманітарноїдопомоги. Згідно з прийнятимза підсумкамизустрічікомюніке, змінипередбачають створенняперехідногоурядуза участю всіхзацікавленихсторіндляперетворенняСиріївдемократичну державу, що гарантуєповнедотриманняправлюдини.Передбачаєтьсяможливістьпереглядунаосновізагальнонаціональногодіалогусирійськоїконституції,якузатвердитьнародкраїни.Післявстановленняновогоконституційного порядкупередбачаєтьсяпровестибагатопартійнівибори ісформуватиновідержоргани.



ЩобзмінивСиріїбулиздійснені,учасникизустрічівЖеневізакликали всісторони конфліктуприпинитинасильство, повністювивестивійськаз міст указарми,роззброїти ірозформуватизбройнігрупи, звільнитиполітичнихув'язнених.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter