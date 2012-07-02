Росіяни дорікають Путіну за ціни і безробіття, але продовжують вірити

Але при цьому підтримують президента Володимира Путіна, пише Кореспондент.

За даними дослідження соціологічного Левада-центру, з опитаних 38 відсотків вважають, що "найважчі часи ще попереду", 21 відсоток - що вони вже настали і 26,1 відсотка - що найгірше позаду.



Ціни на товари та послуги зростатимуть так само, як і зараз, вважає 51,1 відсотка респондентів, а безробіття в найближчий рік не скоротиться (57,3 відсотка опитаних). Повторення цього року економічної кризи в Росії з певністю пророкують 12,3 відсотка, а 42,8 відсотка відповіли на питання про ймовірність "скоріше так".



За останній рік життя 57,7 відсотка опитаних не змінилося, і 49,4 відсотка вважають, що так і залишиться: деяких покращень чекають лише близько 16 відсотків.



Найбільш частою претензією до уряду стало те, що він "не може впоратися зі зростанням цін, падінням доходів населення" (44,9 відсотка респондентів) і "не може забезпечити людей роботою" (30,2 відсотка).



При цьому більшість опитаних схвалюють діяльність Путіна, котрий повернувся в Кремль на найближчі шість років: 14,6 відсотка "безумовно" і 45,3 відсотка - "скоріше так". Вагалися з відповіддю 6,4 відсотка.