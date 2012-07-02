Косово отримає повний суверенітет у вересні

Як передає Радіо «Свобода », рішення про це було прийнято у Відні на засіданні так званої Міжнародної керівної групи щодо Косово.

Міністр закордонних справ Австрії Міхаель Шпінделеггер заявив про закінчення діяльності місії міжнародного спостереження в Косово. Присутній на засіданні прем`єр-міністр Косово Хашим Тачі назвав прийняті рішення історичними.

Група, до якої входили 23 європейських держави, а також Туреччина та США, була відповідальна за встановлення в Косово демократичних інститутів.

Очікується, що сили НАТО з підтримання порядку в Косово (КФОР) залишаться там для забезпечення стабільності і безпеки в регіоні. У червні повідомлялося про продовження ще на два роки мандату місії Євросоюзу з підтримки правопорядку в Косово (EULEX).

Сербія побоюється, що виведення міжнародного персоналу з Косово може негативно вплинути на становище сербської меншини.

Незалежність Косово була в односторонньому порядку проголошена в 2008 році.