Старшого брата Кім Чен Ина попередили: не треба критикувати КНДР

Розмова з 41-річним Кім Чен Намом, який постійно проживає в Макао, відбулася близько двох місяців тому під час його таємного візиту на батьківщину, повідомляє Lenta.ru.

Один з керівників Робітничої Партії Північної Кореї зажадав від нього припинити давати коментарі іноземним ЗМІ про політичне життя КНДР і критикувати Кім Чен Ина.

Кім Чен Нам проживає в Китаї протягом більш ніж 10 років і не підтримує зв'язків з правлячою верхівкою Північної Кореї. У 2001 році він був спійманий з фальшивим паспортом на шляху до Японії, де він, як повідомлялося, хотів відвідати Діснейленд. Вважається, що Кім Чен Нам є старшим сином Кім Чен Іра.

У січні 2012 року, після смерті Кім Чен Іра, в Японії вийшла книга репортера газети Tokyo Shimbun Йодзі Гомі (Yoji Gomi), заснована на листуванні і бесідах з Кім Чен Намом. Син померлого 17 грудня 2011 керівника КНДР в бесідах з журналістом, зокрема, передрікав Північній Кореї економічний колапс, а також відзначав, що його брат Кім Чен Ин лише формально керує державою. Також він критикував процедуру передачі влади в спадщину, вважаючи її неприйнятною з погляду здорового глузду.