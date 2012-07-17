Через протести в Єгипті зіткнулися два потяги

Повідомляє РІА «Новости» з посиланням на єгипетське інформагентство "Шурук", поїзд слідував зі столиці Єгипту в Сохаг.

Деякі ЗМІ повідомляють про те, що зіткнулися два поїзди, один із них зійшов з рейок, загорілося декілька вагонів.

Як заявив представник Управління залізниць Єгипту, аварію швидкого потяга у Єгипті спровокували пасажири іншого потяга, які протестували на залізничній колії.

Катастрофа сталася з вини пасажирів іншого потяга, який зупинився на залізничній станції, щоб пропустити швидкий. Не згодні із зупинкою пасажири вийшли з вагонів і поклали на колію обрізки шпал. Саме через зіткнення зі сторонніми предметами потяг Каїр-Сохаг зійшов з рейок і загорівся.