Через протести в Єгипті зіткнулися два потяги
20:50, 17 липня 2012Світ
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Щонайменше четверо людей загинули, понад 70 постраждали в аварії пасажирського поїзда, який зійшов із рейок у районі Гіза, на південь від Каїра.
Загинуло щонайменшеі 4 людини, фото www.trend.az
Повідомляє РІА «Новости» з посиланням на єгипетське інформагентство "Шурук", поїзд слідував зі столиці Єгипту в Сохаг.
Деякі ЗМІ повідомляють про те, що зіткнулися два поїзди, один із них зійшов з рейок, загорілося декілька вагонів.
Як заявив представник Управління залізниць Єгипту, аварію швидкого потяга у Єгипті спровокували пасажири іншого потяга, які протестували на залізничній колії.
Катастрофа сталася з вини пасажирів іншого потяга, який зупинився на залізничній станції, щоб пропустити швидкий. Не згодні із зупинкою пасажири вийшли з вагонів і поклали на колію обрізки шпал. Саме через зіткнення зі сторонніми предметами потяг Каїр-Сохаг зійшов з рейок і загорівся.
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