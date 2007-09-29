Центр НАТО розташується в Молдові

На початку жовтня в Кишиневі буде відкритий центр НАТО. Як передає Лента.руз посиланням на агентство "Новини-Молдова", до цієї події буде приурочено і проведення в столиці країни міжнародної конференції під девізом "НАТО – Альянс цінностей і солідарності".

Обидва заходи входять до індивідуального плану дій у рамках партнерства Молдова-НАТО. У них візьмуть участь офіційні представники Північноатлантичного альянсу, експерти, дипломати, представники цивільного суспільства.

Крім цього в Кишиневі відбудеться нагородження переможців конкурсу "Відносини Молдови з Північноатлантичним альянсом: минуле, сьогодення, майбутнє". Конкурс був проведений серед молодих науковців, студентів і школярів, а також журналістів національних і регіональних ЗМІ.