Земля почне вистигати вже через 7 років?

Глобальне зниження температури може початися на Землі вже через сім років, вважає завідувач лабораторією космічних досліджень Головної астрономічної обсерваторії РАН Хабібулло Абдусаматов. "Грунтуючись на проведених в нашій лабораторії дослідженнях, ми дійшли висновку, що температура на Землі з 2012-2015 років дуже поволі піде на спад", - сказав Абдусаматов в інтерв`ю РІА Новини.

За його словами, наша планета ще в 1998-2005 роках пройшла пік глобального потепління, обумовленого головним чином тривалим збільшенням і незвичайно високим рівнем інтенсивності світимості Сонця протягом практично всього 20 століття.

Зараз, на думку ученого, інтенсивність сонячної світимості поволі йде на спад і досягне свого мінімуму, орієнтовно, в 2041 році. Саме це і стане причиною глибокого похолодання на нашій планеті, яка вже зараз почала віддавати тепло.