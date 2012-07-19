Із затонулого 70 років тому корабля дістали 48 тонн срібла

Як передає РІА «Новости» з посиланням на ірландську газету Journal.ie, у лютому 1941 року судно SS Gairsoppa, яке перевозило срібло, було торпедоване німецьким підводним човном. На борту корабля перебувало 85 членів екіпажу. Врятуватися вдалося лише другому помічникові капітана Річарду Айєрсу. Відтоді судно лежало на глибині близько 4,7 тисяч метрів.

Через багато років британське Міністерство транспорту уклало з американською компанією Odyssey Marine Exploration, яка спеціалізується на піднятті з дна моря остовів суден, контракт на підняття срібло на поверхню.

Сьогодні її представники заявили журналістам, що близько 48 тонн доставлено на берег і поміщено в надійне сховище в Лондоні.

З борту корабля дістали близько 1 тис. 203 злитків срібла, проте співробітники Odyssey Marine Exploration запевняють, що це лише 20% дорогоцінного металу, що лежить у трюмах SS Gairsoppa. За умовами контракту компанії відходить 80% знайденого скарбу.

В Odyssey Marine Exploration журналістам повідомили, що для підйому срібла було застосовані спеціальні підводні роботи.